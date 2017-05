Em Roma, Trump e Gentiloni debatem imigração e terrorismo

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, recebeu o presidente dos Estados Unidos, em Villa Taverna, nesta quarta-feira (24) para uma reunião bilateral. O encontro entre os dois líderes de governo é o segundo em cerca de um mês.

A conversa contou com a presença de diversos membros do staff do mandatário e foi focada em temas que serão debatidos no próximo G7, que será realizado na cidade italiana de Taormina nos dias 26 e 27, e no combate ao terrorismo.

Segundo fontes do governo italiano, a ideia é que os países se mostrem unidos na vontade e nas ideias para combater os grupos terroristas. Além disso, os líderes debateram os desafios provocados pela imigração em massa à União Europeia e da importância das mudanças climáticas para o futuro da humanidade.

Na esfera comercial, os chefes de governo debateram a polêmica questão das trocas comerciais, que devem conciliar liberdade e reciprocidade - sem excesso de protecionismo.

Os temas debatidos foram muito semelhantes aqueles conversados em 20 de abril, quando Trump e Gentiloni se reuniram em Washington e debateram a agenda internacional entre as duas nações. O mandatário ainda elogiou a atuação da Itália para tentar solucionar a crise na Líbia.

Antes da reunião com o premier, Trump se reuniu com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio Quirinale em Roma. O conteúdo da conversa não foi informado de maneira oficial, mas o debate foi amplo por conta da quantidade de pessoas das delegações.

Entre alguns dos expoentes do encontro, estavam o secretário de Estado, Rex Tillerson, o conselheiros para a Segurança Nacional, H.R. McMaster e o ministro das Relações Exteriores da Itália, Angelino Alfano.

Melania e Ivanka

Enquanto Trump se reunia com os líderes do governo italiano, sua esposa, Melania, visitou o hospital pediátrico Bambino Gesú, em Roma, que é mantido pelo Vaticano.

Já a filha de Trump, Ivanka, também visitou uma instituição mantida pela Igreja Católica, o centro Sant'Egídio, que atende mulheres vítimas da violência e do tráfico de pessoas.

"Papa Francisco é o seu apoiador e um grande advogado de suas histórias", disse a filha do mandatário no início de encontro.

Como a "first daughter" se encontrou com mulheres vítimas de abusos que são protegidas por lei, a reunião foi a portas fechadas.

"Foi um encontro muito intenso. Escutamos algumas histórias em que todos nós nos comovemos, também Ivanka. Ela escutava muito profundamente e quis também dividir com a gente as suas reflexões sobre soluções, também através das leis, para derrotar o tráfico de seres humanos ", disse Daniela Pompei, uma das responsáveis pelo local que estava na conversa.