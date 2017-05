'Bloomberg': Deutsch Bank deve prestar esclarecimentos sobre operações da família Trump

Matéria publicada nesta quarta-feira (23) pela Bloomberg conta que legisladores democratas pediram ao Deutsche Bank AG que entregasse documentação sobre questões politicamente controversas, como a conta bancária em nome do atual presidente Donald Trump e operações do banco em Moscou, relacionadas a retirada de cerca de US$ 10 bilhões da Rússia.

O representante Maxine Waters da Califórnia e outros quatro democratas do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara pediram ao credor com sede em Frankfurt um relatório interno sobre sua conduta no escândalo russo chamado de "espelho". Eles também pediram uma revisão interna das relações de negócios da família Trump com o banco, descrições das quais surgiram em notícias, acrescenta a Bloomberg.

Os legisladores perguntaram se os empréstimos do banco a Trump, feitos anos antes que o empresário de Nova York fosse candidato à presidência, "foram garantidas pelo governo russo ou estavam de alguma forma ligadas à Rússia". Uma cópia da carta enviada ao banco foi acessada pela Bloomberg News.

O Deutsche Bank não quis comentar a carta.

Os democratas citam as falhas de conformidade anteriores do Deutsche Bank, que resultaram em mais de US $ 6 bilhões em multas para os reguladores norte-americanos desde 2015. Junto com a revisão interna do esquema russo de negociação de ações, eles buscam qualquer correspondência interna e comunicações relacionadas com empréstimos estendidos a Trump e seus familiares imediatos. O banco já fez mais de US $ 300 milhões em empréstimos para a Organização Trump, para o Doral Golf Resort na Flórida, um Washington, D.C., hotel e uma torre de Chicago.

A Bloomberg informou que os empréstimos do banco à Trump foram estruturados como empréstimos de "recurso", o que, no caso de inadimplência, permitiria ao banco ir atrás dos próprios ativos da Trump.

A carta pede ao Deutsche Bank que responda até 2 de junho, finaliza a Bloomberg.

> > Bloomberg