O presidente dos EUA, Donald Trump,usou sua conta no Twitter para falar sobre o encontro com o papa Francisco. "É a honra de uma vida encontrar Sua Santidade Papa Francisco. Eu deixo o Vaticano mais determinado do que nunca para perseguir a paz no nosso mundo", escreveu o mandatário. Ele ainda postou um vídeo do encontro entre os dois.

Trump já deixou a Itália com destino a Bruxelas, onde se reunirá com os líderes da Otan.