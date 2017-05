Alerta de bomba paralisa circulação de trens em Abruzzo

A linha ferroviária adriática foi bloqueada entre as cidades de Montesilvano e Silvi, em Teramo, na região italiana de Abruzzo, por causa de um objeto suspeito nos trilhos. A paralisação ocorreu por volta das 12h10 (hora local).

De acordo com as primeiras informações, trata-se de um pacote branco com alguns fios elétricos ao redor, encontrado por funcionários da linha que estavam fazendo operações de manutenção.

No local, a Polícia Ferroviária e forças de segurança estão cercando o local e os bombeiros são esperados para avaliar o pacote.