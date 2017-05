Rainha diz que 'nação está chocada' com ataque em Manchester

A rainha Elizabeth II disse que todo o Reino Unido está "chocado" com as mortes de adultos e crianças no concerto de ontem (22) da cantora Ariana Grande, em Manchester.

"Uma nação inteira está chocada com a morte de tantas pessoas, adultos e crianças, ontem à noite em Manchester", disse a monarca definindo o episódio como um "evento terrível".

A soberana, porém, elogiou o "espírito com o qual o povo de Manchester reagiu diante deste ato bárbaro", com "humanismo e compaixão".