Quem é Salman Abedi, o terrorista de Manchester

A Polícia de Manchester identificou como Salman Abedi, 22 anos, o terrorista que realizou um ataque na noite desta segunda-feira (22) após o show da cantora Ariana Grande.

Abedi, que não teve a morte confirmada ainda, mas que segundo a emissora "Sky News" teria falecido ao detonar a bomba, nasceu em Manchester. Ele é filho de um casal líbio que se refugiou no Reino Unido fugindo da perseguição de Muammar Khadafi e que mora na cidade há cerca de 10 anos.

De acordo com o jornal britânico "The Telegraph", o casal tem mais três filhos além de Salman. Ele cresceu na Whalley Range, o mesmo local em que as gêmeas Zahra e Salma Halane, que eram estudantes universitárias, fugiram em 2015 para se unir ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Síria.