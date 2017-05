"Grã-Bretanha sofrerá ataques terroristas", disse chefe do MI5 em novembro de 2016

Pela primeira vez em 107 anos de história, um líder do MI5 concedeu uma entrevista a um jornal. A edição do dia 1 de novembro de 2016 do britânico The Guardian touxe uma exclusiva com Andrew Parker, chefe do MI5 (Military Intelligence, section 5), o serviço britânico de segurança interna, informações e contra-espionagem.

O órgão foi fundado há 107 anos e, até 1993, a identidade do seu Diretor-geral era um segredo de Estado.

"Apesar disso, a ameaça terrorista não deixa de preocupar. Neste momento, segundo os cálculos do MI5, existem cerca de três mil potenciais extremistas violentos no Reino Unido. E esse é um dos problemas que a agência está tentando resolver, no que diz respeito à ameaça terrorista". Os outros dois, segundo Parker, são os militantes do Estado Islâmicopresentes na Síria e no Iraque, que incentivam o planejamento de ataques em território britânico, e alastram sua “ideologia tóxica” através da Internet.

Ele deixa a palavra "mas" escapar antes de acrescentar: "Haverão ataques terroristas neste país. O nível de ameaça é grande e isso significa que é provável. "

