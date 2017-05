Explosão em show de Ariana Grande leva pânico a Manchester, no Reino Unido

Pelo menos duas "explosões" foram ouvidas na noite desta segunda-feira (22) na Manchester Arena, em Manchester, no Centro do Reino Unido, durante um show da cantora pop norte-americana Ariana Grande. O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque que deixou 22 mortos e 59 feridos, informou a especialista norte-americana em contraterrorismo Rita Katz.

A região foi isolada pelas forças de segurança, assim como a estação Victoria do metrô, que fica perto da casa de espetáculos.

O serviço de ambulância pediu para as pessoas só chamarem em caso de vida ou morte e afirmou que um "grande número de recursos" está envolvido no incidente na Manchester Arena, que é considerada a maior casa de shows indoor da Europa, com capacidade para até 21 mil indivíduos.

Testemunhas disseram à emissora "BBC" que viram pelo menos 20 corpos, mas não há até agora nenhuma confirmação oficial sobre a quantidade de mortos e feridos - o público era formado majoritariamente por adolescentes e jovens.

"Todos estavam gritando e correndo, havia casacos e celulares pelo chão. As pessoas estavam largando tudo", contou à BBC o jovem Robert Tempkin, 22 anos, de Middlesbrough. A assessoria de Ariana Grande disse que ela está bem.

Segundo as primeiras informações, o incidente teria acontecido na zona da bilheteria da arena, que tem capacidade para 20 mil pessoas. No entanto há dúvidas sobre se foram duas ou apenas uma explosão.

Alguns relatos nas redes sociais também falam em pessoas em lágrimas e cobertas de sangue e que os barulhos identificados como explosões foram ouvidos já depois do fim do espetáculo, no momento em que o público deixava o local.

"Eu e minha irmã, assim como muitos outros, estávamos vendo o show de Ariana Grande na Manchester Arena e estávamos todos saindo do local quando, por volta de 22h40 [horário local], um grande barulho parecido com explosão assustou todo mundo", disse a testemunha Majid Khan ao jornal "The Independent".

Com 23 anos, Ariana Grande é uma das cantoras de maior sucesso entre o público juvenil na atualidade e já foi indicada quatro vezes para o prêmio Grammy. Em 2016, foi eleita pela revista "Time" como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.

