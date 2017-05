Departamento de Justiça dos EUA abre causa contra FCA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma causa contra a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) por conta de supostas irregularidades em veículos com motor a diesel vendidos no mercado norte-americano.

O governo acusa a FCA de ter equipado 104 mil carros com um software que não teria sido declarado a inspetores durante os procedimentos de certificação. Segundo o Departamento de Justiça, esse sistema serviria para burlar controles de emissão de poluentes.

O caso nasceu de uma denúncia da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), que acusa a FCA de ter violado o "Clean Air Act" ("Ato do Ar Limpo", em tradução livre), conjunto de normas sobre poluição atmosférica.

A empresa se disse "contrariada" com a decisão do Departamento de Justiça e destacou que pretende "se defender com força, principalmente contra a acusação de que teria deliberadamente tramado para instalar equipamentos de manipulação para evitar os testes de emissões nos Estados Unidos".

Se condenada, a FCA pode ter de pagar multas milionárias.