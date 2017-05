Confira informações atualizadas sobre o ataque em Manchester

Confira as informações atualizadas sobre o ataque em Manchester, na Inglaterra:

1) Um ataque à bomba atingiu a Manchester Arena na noite de segunda-feira (22), durante um show da cantora Ariana Grande.

2) O balanço de vítimas é de 22 mortos e 59 feridos, a maioria crianças e adolescentes. 3)A primeira vítima identificada é a estudante Georgina Callander, de 28 anos.

4) Dezenas de crianças ainda estão desaparecidas. Pais e familiares usam as redes sociais para localizá-las. 5)O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado e disse que um jihadista implantou bombas na Manchester Arena, em vingança aos ataques a terras muçulmanas. 6)A polícia do Reino Unido já tratava o caso como uma suspeita de terrorismo.

7) As autoridades britânicas afirmam que o autor do ataque é um suicida que morreu na explosão.

8) Um homem de 23 anos foi preso nesta terça-feira sob suspeita de ligação com o atentado.

9) Também houve um tumulto na manhã de hoje no centro comercial de Arndale e o local chegou a ser evacuado sob suspeita de bomba na praça de alimentação. Uma pessoa foi presa, mas não há relação com o atentado no show.