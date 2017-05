Centro comercial é evacuado em Manchester e causa pânico

O shopping centro Arndale, em Manchester, foi evacuado nesta terça-feira (23), de acordo com a mídia britânica. Dezenas de pessoas foram vistas deixando o local aterrorizadas e um homem teria sido detido pela polícia. Testemunhas relataram que há agentes do esquadrão antibombas no local.

O nível de alerta de segurança está elevado no Reino Unido devido ao ataque suicida ocorrido ontem no show da cantora Ariana Grande, também em Manchester.

Um homem, cuja identidade ainda está sendo mantida em sigilo pelas autoridades, detonou uma bomba na saída do concerto, matando 22 pessoas e deixando 59 feridas, muitas em estado grave. O episódio está sendo investigado como terrorismo.