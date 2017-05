Casa onde Hugo Chávez nasceu é incendiada durante protesto

Em meio à onda de violentos protestos contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a casa onde o ex-presidente Hugo Chávez nasceu e passou parte da infância foi incendiada na noite desta segunda-feira (22).

O incidente ocorreu em Barinas após os moradores locais se revoltarem com a morte de um jovem que protestava contra o governo. Além de queimarem a casa do líder bolivariano, os manifestantes atearam fogo nas sedes do Conselho Nacional Eleitoral e um instituto de moradia.

Diversas ruas próximas à residência, que não pertence mais à família, foram bloqueadas com a queima de pneus e lixo por parte dos manifestantes.

De acordo com o deputado opositor Freddy Superlano, além do jovem, outras quatro pessoas morreram em confrontos durante os protestos em Barinas, elevando para 57 o número de mortos nos últimos dois meses de protestos contra Maduro. Os números não foram oficializados por nenhum órgão.

- Apelo do Vaticano: O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, voltou a fazer um apelo pela paz na Venezuela. Durante evento com cardeais, Parolin convidou a todos para "uma oração pela Venezuela e para todos os países do mundo que sofrem na própria carne com lacerações e conflitos".