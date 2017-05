'BBC': O que se sabe até agora sobre ataque em Manchester

BBC publicou nesta terça-feira (23) uma matéria onde relata tudo o que se sabe até o momento sobre o atque em Manchester.

A reportagem informa que um jovem de 23 anos foi preso na manhã desta terça-feira em Manchester por sua suposta ligação com o atentado de segunda-feira em um ginásio da cidade, durante show da cantora pop americana Ariana Grande.

Pelo menos 22 pessoas morreram e 60 ficaram feridas quando um homem-bomba se explodiu do lado de fora do auditório pouco depois do show, às 22h35 locais (18h35 de Brasília).

"Com relação ao incidente da noite passada (segunda-feira) no ginásio de Manchester, podemos confirmar que prendemos um homem de 23 anos de idade", informou a polícia local pelo Twitter. O homem foi preso na saída de um shopping da cidade.

A ligação entre o homem detido e o atentado de segunda-feira não foi revelada ainda.

Através de um comunicado na rede social Telegram, o grupo islâmico Estado Islâmico disse que o ataque foi realizado por "um dos soldados do califado".

Das 22 vítimas do ataque, duas foram identificadas: Saffie Rose Roussos, de 8 anos, e a estudante universitária Georgina Callander, de 18.

A polícia trabalha com informações sobre pessoas desaparecidas que tinham ido ao show.

Uma página foi criada na internet para levantar fundos em apoio às famílias das vítimas. Em apenas duas horas, foram doados £23 mil (R$ 97 mil). Além disso, moradores de Manchester prestaram homenagens às vítimas colocando flores no entorno da igreja St Ann's.

'Cruel ataque'

Mais cedo, a primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o episódio foi um "cruel ataque terrorista...uma covardia terrível e repugnante".

May chegou por volta das 14h de Manchester ao local do ataque, com capacidade para 21 mil pessoas. Ela se reunirá com o comitê máximo de segurança do governo, o Cobra.

Este é o pior atentado à bomba do Reino Unido desde os ataques no sistema de transportes de Londres de 2005, que deixaram 52 mortos.

Na ocasião, quatro jovens muçulmanos britânicos detonaram explosivos em três vagões do metrô e um ônibus em Londres. Mais de 700 pessoas ficaram feridas.

O país está em estado de alerta "alto" para ataques terroristas há dois anos. O último ataque do tipo foi há dois meses, no centro de Londres, quando um homem atropelou vários pedestres na ponte de Westminster e tentou invadir o Parlamento armado de uma faca, matando, ao todo 5 pessoas e ferindo outras 50.

Testemunhas

O britânico Josh Elliot, que estava no show, relatou à BBC que "houve um grande estrondo, e todos começaram a correr".

"Foi um tumulto, foi terrível. As pessoas choravam, e havia carros de polícia por todos os lados. Levantamos (do chão) quando achávamos que estávamos em segurança e saímos (da arena) o mais rápido que conseguimos", disse.

A Manchester Arena, o maior ginásio da cidade, informou que a explosão ocorreu do lado de fora do auditório.

Outras testemunhas também descreveram um cenário de caos.

"Ariana Grande tinha terminado a última música e houve um grande barulho. Eu vi pessoas correndo e também corri instintivamente. Terminamos em um corredor sem saída. Foi apavorante. Encontrei a porta principal e havia gente chorando por todo lugar", afirmou o estudante Sebastian Diaz, de 19 anos.

Uma mulher contou à rádio BBC de Manchester que estava no show com a filha de 14 anos e que ambas haviam decidido começar a sair pouco antes do final da apresentação.

"Quando estávamos saindo ouvimos um estrondo enorme. Na hora pensei que tínhamos perdido algo do show, mas quando nos viramos havia uma multidão descendo as escadas, pessoas caindo. Peguei minha filha e corremos. Pessoas estavam sendo esmagadas no chão."

Um porta-voz de Ariana Grande - cujo público é majoritariamente infanto-juvenil - disse que a cantora não se feriu. Pelo Twitter, ela disse estar "devastada" pelo que aconteceu. "Do fundo do meu coração, eu sinto muito. Não tenho palavras", escreveu.

O repórter da BBC Tim Ashburn conversou com paramédicos voluntários que disseram ter atendido pessoas com ferimentos foram causados por estilhaços. Segundo o serviço de emergência local, 60 ambulâncias foram mandadas para a Manchester Arena, onde ocorreu a tragédia.

Linhas que passam pela estação Manchester Victoria, próxima ao local do show, foram bloqueadas - a estação ficará fechada nesta terça-feira. Moradores da cidade britânica estão oferecendo acomodação às pessoas que ficarem retidas na cidade, com a hashtag #RoomForManchester no Twitter.

A polícia de Manchester isolou a área da arena e também fez uma detonação controlada de um objeto após a primeira explosão - mas eram apenas roupas abandonadas.

"Obviamente todos na cidade estão chocados, tendo visto quão jovens são alguns (dos presentes ao show)", disse Pat Carney, porta-voz da administração municipal. "É um alvo fácil - uma casa de shows onde jovens estão curtindo música."

Representante do governo local, Richard Leese, comentou na noite de segunda-feira à BBC que "Manchester não irá se curvar e seguirá crescendo e prosperando".

"Não podemos deixar atos assim nos abater, temos que demonstrar que vamos seguir vivendo nossas vidas. Esse é o momento que temos que ser mais fortes do que nunca", acrescentou.

> > BBC