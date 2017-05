O suicida do atentado terrorista durante um show da cantora pop Ariana Grande em Manchester, na Inglaterra seria o jovem Salman Abedi, de 23 anos, informou a rede CBS, divulgando a identidade do principal suspeito.

A emissora de televisão informou que o homem já era conhecido pelos serviços de inteligência. No entanto, não há confirmação oficial da identidade do suspeito ainda.

O autor do atentado morreu na explosão realizada com uma bomba de fabricação caseira. O Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do ataque.

Pelo menos duas "explosões" foram ouvidas na noite desta segunda-feira (22) na Manchester Arena, em Manchester, no Centro do Reino Unido, durante um show da cantora pop norte-americana Ariana Grande. O ataque deixou 22 mortos e 59 feridos.

O EI disse que um jihadista implantou bombas na Manchester Arena, em vingança aos ataques a terras muçulmanas.

A primeira vítima identificada é a estudante de 18 anos Georgina Callander. Ela fazia um curso de Saúde e Assistência Social na Universidade Runshaw College, em Lancashire. Outra vítima é uma criança de oito anos, que foi ao show com a mãe.

Ao menos 12 crianças e adolescentes estão internados em estado grave. De acordo com fonte consultadas pela emissora BBC, todos têm menos de 16 anos. Dezenas de crianças ainda estão desaparecidas. Pais e familiares usam as redes sociais para localizá-las.

