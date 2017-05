Atentado: Temer envia mensagem de solidariedade à primeira-ministra inglesa

O presidente Michel Temer enviou nesta terça-feira (23) uma mensagem de solidariedade à primeira-ministra da Grã-Bretanha, Theresa May, após o atentado terrorista ocorrido nesta segunda-feira (22) na cidade de Manchester, na Inglaterra. Temer disse estar consternado com o fato, e que o “Brasil está com o Reino Unido nesta hora de dor”.

“Continuaremos a trabalhar, juntos, contra o terrorismo e todas as formas de extremismo violento. Juntos, não tenho dúvida, seremos capazes de construir um mundo de paz e justiça para nossos cidadãos, para nossos filhos e netos”, disse o presidente brasileiro.

Na nota, o presidente Temer também se solidarizou com a família dos mortos no atentado. “Em nome do povo e do governo brasileiros, e no meu próprio, transmito sinceros sentimentos às famílias dos mortos, aos feridos e a todos os afetados por esse ato covarde”, acrescentou ao manifestar votos de “estima e consideração” à primeira-ministra.

Atentado

Ontem (22), por volta das 21h35 (horário local, 18h30 em Brasília), um terrorista suicida provocou a morte de 22 pessoas, entre elas muitos adolescentes, ao explodir um artefato de fabricação caseira perto da Manchester Arena, ao final de um show da cantora americana Ariana Grande.

O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu hoje a autoria do atentado e afirmou que um "soldado do califado" colocou "muitos pacotes-bomba" em várias concentrações de "cruzados" na cidade britânica.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou hoje cedo, por meio de nota, informando que não há registro de brasileiros entre as vítimas do atentado.