União Europeia reforça exigência para Reino Unido pagar 'divórcio'

O grupo de trabalho da União Europeia para as negociações sobre a saída do Reino Unido terá sua primeira reunião nesta terça-feira (23). O anúncio foi feito pelo negociador-chefe Michel Barnier, após a conclusão do Conselho de Assuntos Gerais dos 27 países que permanecerão no bloco, no qual foram confirmadas as diretrizes definidas por Bruxelas para as tratativas.

No documento chancelado nesta segunda-feira (22), as 27 nações dizem que o Reino Unido deve arcar com os custos do "divórcio", como aqueles relativos à realocação das agências europeias que têm sedes em solo britânico.

De acordo com estimativas oficiosas da UE, o acordo financeiro do chamado "Brexit" deve variar entre 60 bilhões e 100 bilhões de euros. O montante vai incluir a contribuição do Reino Unido para o orçamento europeu referente ao período 2014-2020, ainda que a separação aconteça antes disso.

"Nos próximos dias, finalizaremos as posições da negociação, que serão enviadas ao Reino Unido, e espero que isso faça as tratativas começarem concretamente logo depois das eleições", explicou Barnier.

Os britânicos vão às urnas para escolher um novo governo no dia 8 de junho, e o Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, é favorito para a vitória.

O negociador-chefe da UE disse esperar que a primeira rodada de conversas aconteça na semana de 19 de junho. A partir daí, acredita-se que as tratativas devem durar cerca de dois anos.