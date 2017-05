UE aprova mini-manobra econômica da Itália

A Comissão Europeia aprovou nesta segunda-feira (17) a manobra orçamentária adicional elaborada pela Itália para as contas de 2017.

Chamada de "manobra bis", a medida foi requerida pela União Europeia à Itália para corrigir pontos no orçamento. "Foi confirmado que a Itália adotou medidas adicionais solicitadas para seu orçamento em 2017 e, portanto, não são necessários outros ajustes para respeitar as regras de débito", afirmaram os especialistas de Bruxelas. A chamada "manobra bis" foi promovida pelo governo do premier Paolo Gentiloni e gira em torno de 3,4 bilhões de euros.

Contendo mais de 60 itens, a manobra prevê mudanças em setores da economia e no recolhimento de taxas e impostos. De acordo com a Comissão, para que tudo ocorra como o previsto, a Itália deverá se esforçar para aplicar exatamente as reformas, desde a judiciária até a de baixa renda, incluindo a implantação da lei de concorrências.

A UE também sugeriu que o governo italiano mantenha impostos baixos para os setores produtivos, incentivando o crescimento, e reintroduza o imposto sobre o primeiro imóvel a contribuintes de alta renda. Isso porque, segundo a UE, em 2018 a Itália deverá fazer um esforço extra para segurar o crescimento e garantir o balanço das contas.

A Comissão comentou ainda que, apesar das reformas descritas no Programa Nacional de Reformas (PNR) serem "suficientemente ambiciosas", a "ausência de detalhes sobre prazos de adoção e calendários limita a sua credibilidade".