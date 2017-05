Trump visitará Capela Sistina após reunião com Papa

Em sua visita a Roma e ao Vaticano, no próximo dia 24 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passará pela Capela Sistina e pela Basílica de São Pedro.

Segundo nota divulgada nesta segunda-feira (22) pela Santa Sé, o republicano conhecerá dois dos templos mais importantes do catolicismo após sua reunião com o papa Francisco, acompanhado por sua esposa, Melania Trump. Em seguida, a primeira-dama ainda visitará o Hospital Pediátrico Menino Jesus, em Roma.

No mesmo dia, Trump também deve se encontrar com o presidente da Itália, Sergio Mattarella. Seus deslocamentos pela "cidade eterna" contarão com a proteção de um forte esquema de segurança e serão definidos de última hora.

Esse será o primeiro encontro entre o presidente e o papa Francisco, que chegaram a trocar críticas durante a campanha eleitoral do ano passado, principalmente por conta da proposta do norte-americano de construir um muro na fronteira com o México.

Trump também estará na Itália em 26 e 27 de maio, para a cúpula do G7 em Taormina, na Sicília.