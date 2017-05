Trump nega ter passado informação de Israel para Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "nunca mencionou a palavra ou o nome Israel" em sua conversa com representantes do governo russo. O comentário à imprensa foi feito após uma reunião com o premier Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira (22).

A fala refere-se ao escândalo que atingiu a política norte-americana após a revelação de que Trump passou uma informação altamente confidencial aos russos.

