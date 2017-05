Netanyahu elogia política de Trump

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou nesta segunda-feira (22) a política realizada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a primeira viagem do mandatário norte-americano ao país em busca de concluir um "acordo de paz".

"Nós apreciamos a mudança política dos Estados Unidos em relação ao Irã, a ação corajosa contra as armas químicas na Síria, e a reafirmação do papel de liderança do país no Oriente Médio. Queremos trabalhar juntos, em particular, contra a violência nessas regiões e limitando as ambições militares para se tornar um estado nuclear", afirmou Netanyahu.

Durante a coletiva de imprensa, o primeiro-ministro israelense agradeceu Trump por sua visita e pela parceria feita com Israel. "Eu quero agradecer por seu forte compromisso com a segurança de Israel. A aliança entre os nossos dois países está ainda mais forte", ressaltou. "[Pela] primeira vez na minha vida eu vejo uma verdadeira esperança de mudança no mundo árabe em relação a Israel", completou Netanyahu.

Por sua vez, o mandatário norte-americano afirmou que acredita em um "esforço renovado para alcançar a paz entre israelenses e palestinos". Para ele, esta será "uma das tarefas mais difíceis". "Mas tenho certeza que, eventualmente, conseguiremos alcançar um resultado", completou.

Na manhã desta segunda-feira (22), Trump fez uma visita histórica no Muro das Lamentações. Ele é o primeiro líder norte-americano a ir ao local considerado sagrado para os judeus. "Eu aprecio que o presidente Trump tenha ido ao Muro das Lamentações, o primeiro presidente. Peço uma salva de palmas", disse Netanyahu.

"Fiquei surpreso com o monumento, com o local sagrado e com a generosidade dos israelenses. A visita me tocou, me deixou uma marca para sempre", declarou Trump.

Da agência 'Ansa Brasil'