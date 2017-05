Líderes de França e Itália defendem União Europeia mais forte

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, defenderam neste domingo (21) uma União Europeia (UE) com maior atuação nas questões econômicas e financeiras do bloco, durante encontro no Palácio do Eliseu, em Paris.

Em coletiva de imprensa antes de um jantar entre os líderes, Macron revelou um desejo de traçar um "mapa" que permita a criação de uma "capacidade orçamental comum" de uma verdadeira zona do euro.

De acordo com o presidente recém-eleito, o investimento é uma forma de reduzir as divergências econômicas entre os membros da UE. "Essas divergências é que podem criar tensões financeiras das quais a Itália foi vítima nesses últimos anos", afirmou.

"A França tem a intenção de trabalhar em estreita colaboração com a Itália, a Alemanha e todos os países com os quais compartilhamos valores para avançar e melhorar a Europa", acrescentou Macron.

Por sua vez, Gentiloni ressaltou que a Itália e a França pretendem trabalhar juntas "em uma política monetária europeia para estabelecer uma união fiscal e bancária entre os países-membros, e também para criar uma Europa ainda mais forte e próxima dos cidadãos".

"A Itália pretende respeitar e sempre incentivar a convergência e não as diferenças entre os países europeus", acrescentou o premier italiano. Segundo ele, a eleição de Macron "é um injeção de confiança e esperança para a Europa que agora investe em uma direção comum".

O encontro entre os dois líderes acontece cinco dias antes da cúpula do G7, que ocorrerá em Taormina, na Sícilia. Gentiloni é o segundo primeiro-ministro com quem Macron se reuniu nesta primeira semana à frente do governo francês. A primeira foi a chanceler da alemã, Angela Merkel.