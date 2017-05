Durante G7, primeiras-damas irão sobrevoar vulcão Etna

Foi definida a programação de viagem para as primeiras-damas e primeiros-cavalheiros (maridos de chefes de Estado) que irão à Itália para cúpula do G7, em Taormina, que ocorre entre os dias 26 e 27 de maio.

O roteiro inclui um voo de helicóptero sobre o vulcão Etna e uma visita a Catania, no dia 26, onde a comitiva visitará o Teatro Greco Romano e fará uma visita guiada ao Monastério dei Benedettini.

Mais tarde, os convidados voltarão a Taormina para assistirem, às 19h, o concerto da Orquestra Filarmônica alla Scala de Milão.

Eles serão acompanhados em toda a programação pela esposa do premier italiano, Manuela Gentiloni.

Manuela receberá a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, além da francesa, Brigitte Trogneux, a canadense Sophie Gregoire Trudeau e a japonesa Akie Abe.

Pela primeira vez, o marido da chanceler alemã Angela Merkel, Joachim Sauer, não será o único primeiro-cavalheiro a estar presente no local. Ele estará acompanhado pelo marido da premier britânica Theresa May, Philip.

- Antes do G7: Na próxima quarta-feira (24), Melania Trump visitará o hospital pediátrico Bambino Gesù, em Roma, durante a visita de Donald Trump a Roma e ao Vaticano.

Os norte-americanos farão essa parada na Itália, antes do G7, como forma de retribuir a visita do premier italiano, Paolo Gentiloni, a Washington, e também terão o esperado encontro com o papa Francisco.