Astronautas fazem caminhada espacial de emergência para reparar computador

Dois astronautas membros da 51ª Expedição à Estação Espacial Internacional fazem uma caminhada espacial de emergência amanhã (23) para consertar um computador que apresentou defeitos no sábado (20) pela manhã. A ação deve durar cerca de duas horas. As informações são da Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa.

O computador é um dos dois sistemas que operam radiadores, painéis solares, refrigeração e outras máquinas da estação, porém, segundo a Nasa, os membros da tripulação não se encontram em perigo, já que o outro computador, que não sofreu danos, serve para operar de maneira redundante o mesmo sistema do aparelho que apresentou falhas.

A causa da falha é desconhecida. A caminhada será chefiada pela comandante da chamada Expedição 51, Peggy Whitson, e pelo engenheiro de aviação da Nasa Jack Fischer. Whitson foi a responsável por preparar, ao longo do domingo (21), um sistema para substituir o computador que apresentou defeitos. Esta será a décima caminhada espacial da carreira de Whitson e a segunda de Fischer.

Ainda segundo a Nasa, no último dia 30 de março, quando participava da Expedição 50, Whitson já havia realizado uma caminhada espacial com o comandante Shane Kimbrough para instalar a atualização do software do computador que falhou no último sábado.