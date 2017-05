Venezianos usam 'carne de porco' em protesto contra mesquita

Um grupo de moradores da cidade de San Stino di Livenza, na província de Veneza, se reuniu neste domingo (21) para protestarem contra a inauguração de uma mesquita, criada pela comunidade islâmica do local.

O ato foi organizado por cerca de 40 pessoas, que como forma de manifestação fizeram um banquete com carne de porco assada e serviram para os presentes. Os muçulmanos não consomem a iguaria por conta de preceitos do Alcorão, o livro sagrado do islamismo.

O protesto foi controlado pelas autoridades locais. No entanto, o líder religioso da nova mesquita, Bouchaib Tanji, afirmou que tinha convidado toda a população para a cerimônia. "Queremos que este lugar seja aberto para todos os cidadãos que estão interessados em aprender sobre o mundo e a cultura islâmica", disse.

A inauguração do local também contou com a presença de aproximande 200 fiéis, do embaixador de Marrocos, Hassan Abouayoub, além do prefeito de San Stino, Matteo Cappelletto.