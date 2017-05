Trump pede ajuda ao Oriente Médio no combater ao 'extremismo islâmico'

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump fez um discurso de 30 minutos neste domingo (21) na capital saudita, Riad, em sua primeira visita ao exterior desde que tomou posse.

O discurso de Trump faz parte de uma série de visitas oficiais por países do Oriente Médio e Europa e chega em um momento que o republicano enfrenta grande pressão pela demissão do diretor do FBI James Comey.

Trump apontou o Irã como responsável pelo "extremismo islâmico", exortou a comunidade internacional a isolar o país do Oriente Médio e convocou os países árabes e muçulmanos a congelar canais de financiamento de grupos terroristas como o Daesh.

"Nós não estamos aqui para dar um sermão. Nós não estamos aqui para dizer aos outros como viver, o que fazer, quem ou como adorar", disse Trump na Cúpula Árabe Islâmico Americana.

"No lugar disso, estamos aqui para oferecer uma parceria baseada em interesses comuns e buscar um futuro melhor todos nós", acrescentou.

Em sua mensagem, o presidente também pediu aos líderes árabes para "expulsar os terroristas de seus lugares de culto. Tirá-los de suas comunidades". Para Trump, a luta contra o terrorismo é "uma batalha entre o bem e o mal".

"Esta é uma batalha entre criminosos bárbaros que procuram destruir a vida humana e pessoas decentes de todas as religiões que buscam protegê-la."

> > Sputnik