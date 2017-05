Tiroteio na Filadélfia deixa ao menos 9 feridos 

Ao menos nove pessoas ficaram feridas neste domingo (21) em um tiroteio na Filadélfia, nos Estados Unidos, que pode ter sido transmitido ao vivo em uma página do Facebook, segundo informou as autoridades locais.

De acordo com a polícia, dois homens abriram fogo ao menos 27 vezes contra cerca de 30 pessoas que estavam ouvindo música em uma esquina da Strawberry Mansion. Duas pessoas estão em estado grave. As vítimas variam entre 17 e 26 anos. As as autoridades ainda investigam a causa do ataque.