Tillerson pede que Coreia do Norte pare de 'perturbar' com testes de mísseis balísticos

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, pediu à Coreia do Norte que "pare de perturbar" com testes de mísseis balísticos.

"Os testes em andamento são perturbadores, pedimos que eles deixem isso", disse Tillerson à rádio da Fox News.

No início do dia, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico, que teria voado cerca de 500 quilômetros antes de cair no mar do Japão, longe de alcançar a zona econômica exclusiva do Japão.

Este é o oitavo lançamento de mísseis levado a cabo pela Coreia do Norte em 2017, em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

No início do dia, uma fonte das Nações Unidas disse à Sputnik que o Conselho de Segurança da ONU realizará consultas de emergência em 23 de maio dedicadas ao lançamento de um míssil balístico pelos norte-coreanos a pedido dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.

> > Sputnik