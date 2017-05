Seul assegura que Pyongyang é responsável pelos ataques cibernéticos de escala global

Um departamento especial da inteligência norte-coreana se dedica a organizar ciberataques por todo o mundo, assegura a agência Reuters com referência a vários especialistas.

"O departamento 180 [da inteligência da Coreia do Norte está envolvido nos ataques de hackers contra instituições financeiras, eles hackeiam as contas dos bancos e retiram dinheiro", informa a Reuters, citando o ex-professor de informática norte-coreano Kim Heung-Kwang, que atualmente se encontra no país vizinho.

De acordo com ele, vários dos seus antigos estudantes estão agora trabalhando nas fileiras do "ciberexército" norte-coreano. Ele também acrescentou que os hackers da Coreia do Norte saem frequentemente do país para efetuar os ataques de forma a "não deixar vestígios".

Segundo informa a agência, esta ideia é compartilhada pelo vice-chanceler sul-coreano Ahn Chong-ghee.

"A Coreia do Norte está efetuando ataques informáticos através de países terceiros para esconder a origem dos ataques, bem como utilizando as infraestruturas deles em tecnologias de informação e telecomunicações", afirmou o diplomata. Ele também acrescentou que a Coreia do Sul tem razões consistentes para acreditar que é Pyongyang quem está por detrás dos hackeamentos dos bancos paquistaneses, filipinos, vietnamitas e poloneses.

Um ex-funcionário da polícia sul-coreana destaca que muitas vezes a Coreia do Norte utiliza empresas malaias com o fim de realizar os ataques.

"Eles trabalham abertamente na área comercial e em empresas de tecnologias informáticas. Alguns deles gerenciam sites ou vendem programas de jogos", comunicou ele à agência britânica.

Anteriormente, foi comunicado que um grupo de hackers relacionado com a Coreia do Norte pode estar por detrás do ataque do programa malicioso de chantagem que contaminou centenas de milhares de computadores por todo o mundo. O ataque cibernético de larga escala começou na sexta-feira passada, 12 de maio. Já depois, foi revelado que os hackers se aproveitaram de um programa danoso da Agência de Segurança Nacional americana.

> > Sputnik