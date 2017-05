Secretário de Estado dos EUA: pressão sobre Coreia do Norte está em estágio inicial

O secretário de Estado dos EUA Rex Tillerson afirmou neste domingo (21) que seu país ainda está nos "estágios iniciais" de aplicar pressão sobre Pyongyang após outro teste de mísseis.

O teste do que os militares estadunidenses descreveram como um míssil de médio alcance foi o segundo desta semana e o décimo este ano. A possibilidade da Coreia do Norte realizar um novo teste nuclear tem aumentado a tensão na região.

Tillerson disse que o último experimento é "decepcionante" e "perturbador". Entretanto, o secretário de Estado acredita que os EUA podem mudar a situação na península da Corea.

"Estamos nos estágios iniciais de aplicação da pressão econômica, bem como a pressão diplomática para o regime na Coreia do Norte. Espero que eles entendam que a opção de continuar seu programa de armas nucleares não é um caminho para a segurança ou a prosperidade”, afirmou em entrevista ao Fox News Sunday.

O presidente Donald Trump já indicou que nenhuma opção está descartada ao lidar com a Coreia do Norte. Mas até agora Washington optou por sanções e pressão diplomática enquanto espera que a China intensifique as sanções econômicas sobre Pyongyang.

