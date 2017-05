Papa Francisco anuncia nomeação de 5 novos cardeais

O papa Francisco anunciou neste domingo (21) que vai realizar a celebração de um consistório no próximo dia 28 de junho, onde nomeará cinco novos cardeais de países diferentes. Todos os religiosos nasceram na década de 1940 e, portanto possuem menos de 80 anos já que cardeais com uma idade superior não podem integrar o conclave. Na lista do líder da Igreja Católica não há nenhum italiano.

"Devo anunciar a celebração de um consistório na quarta-feira, 28 de junho, para a nomeação de cinco novos cardeais. Sua precedência de diversas regiões do mundo mostra que a Igreja Católica está presente em todos os territórios, em outros termos, a universalidade da Igraja", afirmou o Pontífice no Vaticano.

Os novos cardeais são Jean Zerbo, arcebispo de Bamako, em Mali; Juan José Omella, arcebispo de Barcelona, na Espanha; Anders Arborelius, bispo de Estocolmo, na Suécia; Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, vigário apostólico de Pakse, em Laos; e Gregorio Rosa Chávez, bispo auxiliar de San Salvador, em El Salvador.