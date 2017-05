Exercícios da Otan na Lituânia começam neste domingo

A Lituânia vai sediar os exercícios militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) entre os dias 21 de maio e 2 de junho, informou o Ministério da Defesa do país em um comunicado neste sábado.

"Os exercícios militares anuais da OTAN, Steadfast Cobalt (Cobalto Firme), para treinar as comunicações e o intercâmbio de informações entre os grupos de comunicação da aliança, começam na Lituânia no dia 21 de maio e as manobras terminam em 2 de junho", informou o comunicado do órgão.

De acordo com as Forças Armadas da Lituânia, os exercícios contarão com a participação de mais de 1.000 soldados de 19 países-membros da OTAN. Os exercícios buscam avaliar a capacidade das unidades de comunicação para assegurar o intercâmbio de dados e a manutenção da comunicação entre as unidades tácticas da Força de Resposta da OTAN (NRF) e as sedes da organização.

O comando dos exercícios ficará localizado na cidade lituana de Panemune.

Em 2014, a Lituânia já sediou os mesmos exercícios, que ocorreram na cidade de Kaunas.

Vilnius tem se envolvido nas atividades da OTAN nos últimos anos. Durante a cúpula de Varsóvia, em julho de 2016, a OTAN decidiu enviar batalhões internacionais à Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia para dissuadir a suposta agressão russa. Reagindo ao movimento da OTAN, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou não planeja atacar nenhum membro da OTAN.

> > Sputnik