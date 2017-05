EUA entraram em contato com Rússia em novembro para tratar de 'hackers'

Os Estados Unidos apresentaram um pedido à Rússia em novembro de 2016 por uma violação do sistema de e-mail do Comitê Nacional Democrata (DNC) por supostos hackers russos antes da eleição presidencial dos EUA, disse Oleg Khramov, vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia em uma entrevista publicada neste domingo.

"Eles fizeram um pouco tarde, o primeiro pedido foi enviado uma semana antes das eleições de novembro", disse Khramov.

De acordo com Khramov, a Rússia respondeu com urgência ao pedido e forneceu respostas exaustivas, incluindo sobre aspectos técnicos.

"Os departamentos relevantes da Rússia respondem a todos os pedidos vindos de parceiros estrangeiros de forma atempada, por isso, a resposta foi fornecida imediatamente, em novembro, e foram solicitadas informações adicionais, pois os dados contidos em seu primeiro apelo foram borrados e repetidos Nossos departamentos competentes, é claro, pediram aos parceiros que fornecessem endereços IP específicos, assinaturas de ataques, etc… O segundo pedido, contendo informações adicionais, veio apenas no início deste ano. Uma resposta detalhada foi urgentemente fornecida", Khramov acrescentou.

> > Sputnik