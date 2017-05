Durante estadia em Jerusalém Trump ficará em quarto-bunker

Durante sua visita de Estado a Israel, o presidente dos EUA, Donald Trump, ficará hospedado em um quarto protegido contra explosões e gases tóxicos, comunica a mídia americana.

De acordo com o canal de TV americano NBC, o quarto de Trump situado no hotel King David foi projetado de maneira que, caso todo o edifício se desmorone, o espaço ficará protegido, enquanto as pessoas que estiverem no quarto ficarão apenas feridas.

O gerente do hotel, Sheldon Ritz, afirmou que o quarto está equipado com uma ventilação especial que protegerá o presidente americano de ataques com gás tóxico.

Na proteção de Trump também serão usados balões com câmeras infravermelhas e robôs destinados a detectar explosivos.

Os alimentos e bebidas para o presidente dos EUA e seus acompanhantes serão verificados por especialistas americanos e israelenses, enquanto o número de policiais que garantirão a segurança do cortejo de Trump será de mais de 10 mil efetivos.

> > Sputnik