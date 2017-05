Coreia do Norte realiza novo teste com míssil no mar do Japão

A Coreia do Norte realizou neste domingo (21) mais um teste com míssil, informou o Ministério da Defesa da Casa Branca, depois que a Coreia do Sul anunciou o lançamento de um "projétil não identificado".

"Estamos convencidos de que a Coreia do Norte lançou um MRBM", um míssil balístico de médio alcance, afirmou a fonte americana, que se encontra na Arábia Saudita, onde o presidente Donald Trump faz uma visita de dois dias.

De acordo com breve comunicado do Estado Maior Conjunto sul-coreano (JCS), "a Coreia do Norte disparou um míssil não identificado, a partir de um ponto perto de Pukchang, na província de Pyongan Sul". Segundo a nota, o teste ocorreu às 16h59 locais e o míssel voou cerca de 500 quilômetros até cair no Mar do Japão.

Na última semana, a Coreia do Norte havia lançado um míssil de médio alcance Hwasong-12, o primeiro deste tipo. Na ocasião, o novo presidente sul-coreano Moon Jae-In, lamentou o teste, e convocou uma reunião de emergência com seu gabinete de segurança. Este foi o 10º teste desde o início do ano.

Por sua vez, as autoridades sul-coreanas ainda estão descartando a possibilidade de se tratar de um míssil intercontinental. No último ano, o regime de Pyongyang disparou dezenas de mísseis e executou dois testes nucleares em sua tentativa de desenvolver um MRBM com capacidade de transportar uma ogiva nuclear até o continente americano.