Coreia do Norte lança míssil não identificado

A Coreia do Norte lançou no domingo (21) um míssil não identificado, informou a agência sul-coreana Yonhap.

De acordo com os militares sul-coreanos, o projetíl não era um míssil balístico intercontinental. Neste momento, eles estão determinando o tipo e o alcance do projetíl.

O canal japonês NHK informou citando o Ministério da Defesa, que o míssil caiu no mar do Japão (também conhecido como mar do Leste) fora da zona econômica exclusiva japonêsa.

Tóquio e Seul convocaram de urgência seus conselhos de Segurança Nacional.

Uma semana atrás, a Coreia do Norte levou a cabo um novo lançamento de míssil na madrugada do dia 14 de maio, a partir da província de Pyongan do Norte, no oeste da península. O míssil atingiu a altitude máxima de 2.111 km e atingiu com precisão o alvo designado no mar a uma distância de 787 km.

> > Sputnik