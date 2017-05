Conselho de Segurança da ONU marca reunião para discutir teste da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir na terça-feira com as portas fechadas para discutir o mais recente teste de mísseis da Coreia do Norte. A reunião é um pedido dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, diplomatas afirmaram à Reuters neste domingo (21).

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico no oceano de sua costa leste na madrugada de domingo (horário de Brasília), seu segundo teste de mísseis em uma semana. O exercício militar foi condenado pelo novo governo da Coreia do Sul.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs sanções contra a Coreia do Norte pela primeira vez em 2006 e reforçou as medidas em resposta aos seus cinco testes nucleares e dois lançamentos de foguetes de longo alcance. Pyongyang está ameaçando um sexto teste nuclear.

> > Sputnik