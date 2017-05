Congressista recebe ofensas racistas e ameaças de morte após sugerir impeachment de Trump

As ameaças de morte e os xingamentos racistas têm inundado a caixa de e-mails do representante democrata do Texas, Al Green, depois que ele se tornou o primeiro membro do Congresso a pedir oficialmente o impeachment contra o presidente dos EUA Donald Trump por obstrução à justiça.

"Eu me levanto hoje para pedir a impeachment do Presidente dos Estados Unidos da América por obstrução à justiça", disse em declaração oficial.

"Eu não faço isso para propósitos políticos, Senhor Presidente. Eu faço isso porque acredito nos grandes ideais que este país representa — liberdade e justiça para todos, a noção de que devemos ter governo do povo, pelo povo, para o povo, porque acredito que ninguém está acima da lei e isso inclui o Presidente dos Estados Unidos da América", disse o legislador em discurso na Câmara.

Após a sua petição para iniciar o processo de acusação de Trump, Green foi inundado com ameaças de morte e discurso de ódio, muitos por telefone, que ele gravou e reproduziu para os participantes em uma reunião da prefeitura em Houston no sábado.

Embora Green tenha observado que a maioria dos telefonemas apoiava a decisão do legislador do Texas de acusar o presidente, muitos dos que ligaram estavam enfurecidos e incluíam ameaças de morte e insultos raciais reminiscentes dos dias sombrios da segregação nos EUA.

Conforme relatado pelo Houston Chronicle, Green disse aos participantes da reunião, "As gravações reais serão reproduzidas e vocês podem decidir por si mesmos com o que estamos lidando", antes de reproduzir os telefonemas.

"Você não vai acusar ninguém, seu [palavrão]. Experimente e vamos linchar tudo que você [palavrão] você estará pendurado em uma árvore", disse uma das pessoas que ligaram, em referência a uma das formas mais comuns de assassinato a negros no período de segregação: o enforcamento.

"Nós temos um impeachment para você e ele vai ser seu", disse outro, que acrescentou: "Vamos dar-lhe um curto julgamento antes de pendurar o seu [palavrão]."

Green não foi dissuadido, afirmando: "Isso não nos impede, não vamos ser intimidados, não vamos permitir que isso nos desvie daquilo que acreditamos ser a coisa certa a fazer e que é continuar" com o impeachment do presidente Trump".

O pedido de destituição de Trump ocorre depois que informações foram reveladas na terça-feira que o presidente pediu ao então diretor do FBI James Comey, em fevereiro, para encerrar uma investigação sobre o ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn, um pedido considerado por muitos legisladores como obstrução à justiça.

> > Sputnik