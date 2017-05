Trump recebe mesma condecoração que Putin na Arábia Saudita

O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, deu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Ordem do Rei Abdelaziz, a maior condecoração civil possível do país do Oriente Médio.

A cerimônia de condecoração aconteceu logo após a chegada de Trump e sua delegação à residência real neste sábado (20). O antecessor de Trump Barack Obama também recebeu a mesma honraria — assim como o presidente russo Vladimir Putin.

No domingo, o mandatário estadunidense participará de uma reunião com os monarcas dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo e da cúpula de líderes de países árabes e muçulmanos, desta vez com a presença de cerca de cinquenta representantes da região.

A Arábia Saudita é a parada inicial de uma excursão internacional de nove dias de Trump, a primeira desde que o republicano assumiu o cargo em janeiro. Estão previstas visitas a Israel, Palestina, Vaticano, Itália e Bélgica.

