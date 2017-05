Trump e Arábia Saudita assinam acordo bilionário de armas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o rei da Arábia Saudita, Salman Bin Abdulaziz AL-Saud, assinaram neste sábado (20) um acordo bilionário no valor de US$ 110 bilhões para compras de armas e sistemas de defesa.

O plano foi concluído durante uma grande cerimônia no Palácio Real, em Riad, e tem o objetivo, porém, de atingir a cifra recorde de US$350 bilhões ao longo de dez anos.

De acordo com a Casa Branca, a assinatura do acordo representa um salto significativo em termos de segurança, o que deixa a Arábia Saudita e a região do Golfo em alerta em relação as ameaças iranianas,além de garantir uma maior contribuição de Riad na luta contra o terrorismo.

O plano visa criar uma resistência às ameaças enfrentadas no Oriente Médio, assim como garantir os interesses ecônomicos de Trump. Washington é um dos principais fornecedores de armas e equipamentos militares para a capital da Arábia Saudita.