A Ucrânia viola sistematicamente suas obrigações internacionais, ignorando as regras do comércio internacional e outras normas do direito internacional, disse o Ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia Maxim Oreshkin neste sábado (20).

"A Rússia enviou à OMC (Organização Mundial do Comércio) e ao governo ucraniano um pedido de consultas sobre as restrições que são repetidamente impostas desde 2014", disse Oreshkin a jornalistas durante reunião da APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico).

Ainda de acordo com o político, a atividade de “centenas de empresas russas, produtores de bens e serviços” são impedidas na Ucrânia. O bloqueio de mídias russas — como a agência Rossiya Segodnya e os canais RenTV, TV Zvezda e TVCno — também foi criticado. Segundo Oreshkin, a postura de Kiev é uma violação de acordos básicos da OMC.

> > Sputnik