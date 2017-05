Papa Francisco faz visita 'surpresa' em periferia de Roma

O papa Francisco visitou nesta sexta-feira (19) diversas famílias, na cidade de Óstia, região próxima a Roma, em mais uma iniciativa da chamada "Sexta-feira da misericórdia", lançada durante o Jubileu da Misericórdia.

De acordo com o Vaticano, o Pontífice decidiu abençoar as casas de várias famílias desta região periférica, "como fazem os párocos todos os anos durante o período pascal" e "como sinal de proximidade" com as pessoas.

Antes da visita, o padre da região havia informado às famílias que iria passar para fazer a habitual bênção. No entanto, Francisco apareceu no lugar e causou comoção entre as famílias, que manifestaram "grande surpresa".