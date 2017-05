Navios da Frota do Norte iniciam manobras no mar de Barents

Os navios da Frota do Norte realizam no sábado (20) exercícios navais no mar de Barents. São treinadas manobras conjuntas, interação com a aviação, busca de submarinos, missões de defesa antiaérea, informa o chefe da assessoria de imprensa da Frota do Norte da Rússia, capitão Vadim Serga.

"Hoje quatro grupos táticos navais e um destacamento de salvamento da Frota do Norte começaram a efetuar treinamentos militares nos polígonos costeiras do mar de Barents. Durante o dia, serão aperfeiçoadas tarefas conjuntas pelos grupos táticos navais, com a participação de seis navios de combate…", declarou o capitão russo.

Segundo ele, nos polígonos de manobras navais serão formados um grupo de desminagem, dois grupos navais de combate e um grupo naval de busca e um de salvamento.

"As tripulações dos navios de combate irão treinar manobras conjuntas, interação com a aviação, busca de submarinos, missões de defesa antiaérea para garantir segurança das forças da Frota. Outro elemento serão os exercícios dos navios de busca e salvamento, que devem simular o salvamento de tripulação", destacou.

Nos exercícios navais participam as tripulações do cruzador de mísseis Marshal Ustinov, do navio de assalto anfíbio Aleksandr Otrakovsky, de navios ligeiros antissubmarino e de mísseis, draga-minas, rebocador de salvamento SB-406 e navio BM-596.

