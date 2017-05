Jato se choca contra caminhão e deixa feridos em Los Angeles

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, depois que um jato comercial se chocou contra um caminhão no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo informaram autoridades locais neste sábado.

De acordo com testemunhas, todos os feridos seriam funcionários que estavam no caminhão utilitário no momento do acidente. Não há vítimas entre os passageiros e tripulantes da aeronave.

Em nota, o departamento de Bombeiros de Los Angeles explicou que o avião atingiu o veículo na pista logo depois de aterrissar, virando o caminhão. A condição de saúde dos demais feridos ainda não está clara.

O jato é da companhia mexicana

> > Sputnik