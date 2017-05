Irã: Rouhani lidera as eleições presidenciais com ampla vantagem

O líder do Irã, Hassan Rouhani, lidera a eleição presidencial com 21 milhões de votos dos 35 milhões contados até agora, informou a mídia local no sábado.

Um jornal iraniano, Didban Iran, citou uma fonte que revelou que o principal rival de Rouhani, Ebrahim Raisi, estava em 14 milhões de votos.

A contagem de votos começou no Irã depois da meia-noite. A votação foi estendida várias vezes na sexta-feira, em meio a uma participação maciça. Um total de quatro candidatos estão concorrendo pela presidência do país. De acordo com a maioria das projeções, Rouhani deve ser reeleito.

> > Sputnik