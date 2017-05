Hassan Rohani é reeleito presidente do Irã

O moderado e atual presidente do Irã, Hassan Rohani, foi reeleito neste sábado (20) com 57% dos votos, anunciou o ministro iraniano do Interior, Abdolreza Rahmani Fazli. Segundo informou Fazli, Rohani obteve mais de 23 milhões de votos, enquanto seu rival, o conservador Ebrahim Raisí, conquistou mais de 15 milhões, cerca de 38,5%.

Os outros dois candidatos, os ex-ministros Mostafa Mir-Salim e Mostafa Hashemitaba, obtiveram aproximadamente 478 mil e 245 mil votos, respectivamente. Cerca de 99,7% dos votos já foram apurados, de modo que os resultados são definitivos.

O primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni aproveitou para parabenizar o chefe de Estado iraniano em sua conta no Twitter. "Parabéns ao presidente do Irã Hassan Rohani. Confiança na amizade entre nossos povos e relações entre nosso países", escreveu.

Para o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, a "vitória do reformismo de Rohani é fundamental para a região", afirmou em uma publicação na rede social. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, cumprimentou Rohani por ocasião da sua reeleição, informou o Kremlin. O líder russo expressou em mensagem sua disposição de trabalhar ativa e conjuntamente para desenvolver a cooperação russo-iraniana no que se refere às agendas bilateral e internacional.

Aos 68 anos, Hassan Rohani é considerado um reformista moderado, cuja principal marca do governo é o pacto nuclear com as potências mundiais e a retomada de diálogo com o Ocidente. Além disso, ele é conhecido por fazer parte do clero iraniano e por servir como conselheiro ao líder supremo do país.