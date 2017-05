China e EUA ampliam diálogo sobre Coreia do Norte

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, e o conselheiro de Estado da China, Yang Jiechi, discutiram assuntos relacionados à península coreana durante uma conversa telefônica realizada neste sábado, segundo informou a mídia chinesa.

Yang Jiechi, encarregado dos assuntos internacionais do governo, observou o progresso nos laços bilaterais China-EUA após a viagem do presidente chinês aos Estados Unidos no mês passado, de acordo com o canal de televisão CCTV.

O diplomata salientou que os EUA e as autoridades chinesas devem realizar mais reuniões de alto nível para apoiar o crescimento econômico e melhorar a coordenação em assuntos regionais e internacionais.

A China e os Estados Unidos, entretanto, estão em desacordo sobre o programa de mísseis da Coréia do Norte e sobre a decisão de Washington de transferir o sistema de mísseis THHAD para a Coreia do Sul, alegadamente para proteger o aliado. Pequim considera os mísseis dos EUA na península como um risco de segurança que só provocará mais tensões.

