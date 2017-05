Chanceler russo Sergei Lavrov nega ter discutido demissão do chede do FBI com Trump

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov nega ter discutido a demissão do ex-chefe do FBI, James Comey com o presidente dos EUA, Donald Trump no decurso do seu encontro ocorrido em maio.

Mais cedo nessa semana, as principais mídias norte-americanas, tais como o The Washington Post e New York Times, publicaram artigos onde se diz que Donald Trump afirmou a Sergei Lavrov que demissão do chefe do FBI fez diminuir a "enorme pressão".

"Nós não discutimos essa questão de todo", afirmou Lavrov aos jornalistas no sábado (20).

Segundo a mídia, falando com o ministro russo, Donald Trump teria dito: "Estava a enfrentar uma grande pressão por causa da Rússia. Isso foi retirado… Não estou sob investigação."

É provável, escrevem os jornais, que a pressão tivesse sido aliviada, pois Trump tinha acabado de demitir o "louco" do Comey, ao qual ele dizia que "faltava verdadeiramente um parafuso ".

No entanto, a mídia que fez estas afirmações não conseguiu apresentar quaisquer evidências.

Em 9 de maio, o presidente dos EUA Donald Trump demitiu o chefe do FBI, James Comey, seguindo as "recomendações" do procurador-geral Jeff Sessions e do seu vice, Rod Rosenstein. Mais tarde, Trump sublinhou que a demissão foi uma decisão sua.

> > Sputnik