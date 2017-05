Alemanha deseja fortalecer trabalho do Quarteto da Normandia na Ucrânia

A Alemanha está pronta para intensificar o trabalho do Quarteto da Normandia e considera que os membros do G7 deveriam apoiar mais ativamente o processo de reformas na Ucrânia, segundo afirmou hoje o serviço de imprensa do governo ucraniano.

Neste sábado, o presidente da Ucrânia, Pyotr Poroshenko, se encontrou com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim, e os dois discutiram a situação na região de Donbass, em conflito com as forças de Kiev desde 2014.

"As conversas frutíferas ocorreram em um atmosfera muito amistosa. A Alemanha está pronta para intensificar o trabalho do formato da Normandia e apoia um envolvimento mais ativo das nações do G7 no apoio às reformas ucranianas", disse Svyatolav Tsegolko, secretário de imprensa de Poroshenko.

O Quarteto da Normandia, formado nessa região francesa em junho de 2014, é composto por representantes de alto nível de Alemanha, França, Rússia e Ucrânia e tem como objetivo encontrar uma saída para a crise no leste ucraniano. Atualmente, o grupo trabalha no monitoramento das obrigações assumidas por Kiev e pelos rebeldes das repúblicas de Donetsk e Lugansk no segundo acordo de Minsk, firmado na capital da Bielorrússia em fevereiro de 2015.

> > Sputnik