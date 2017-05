Advogados de Trump se preparam para eventual impeachment

Os advogados da Casa Branca estão estudando as possibilidades de um eventual processo de impeachment, apesar de considerarem o cenário como improvável, informou a emissora CNN, citando fontes anônimas.

"Os juristas da Casa Branca começaram a estudar os processos de impeachment para se preparar para o caso do presidente Trump precisar se defender contra as tentativas de derrubá-lo do cargo", revelou a emissora, citando duas fontes a par da situação. As fontes destacaram que a administração de Trump considera como improvável um cenário de impeachment. Os interlocutores da emissora na Casa Branca estão certos de que Trump conta com apoio necessário dos republicanos no congresso, que impediriam um eventual início do processo de impedimento.

A demissão do diretor da FBI, James Comey, na semana passada, resultou em uma tempestade política para Trump, com publicação de diversos materiais comprometedores pela imprensa local. O jornal The New York Times publicou neste terça-feira uma matéria, segundo a qual o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao ex-diretor da FBI o fim das investigações contra o ex-assessor de segurança nacional, Michael T. Flynn. A Casa Branca negou as afirmações do jornal.

No dia anterior, o jornal Washington Post divulgou que Trump, durante seu encontro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na Casa Branca, teria revelado informações secretas sobre o grupo terrorista Daesh ao diplomata russo. A Casa Branca classificou a publicação de mentirosa.

Já na sexta-feira, a imprensa norte-americana, que teve acesso à transcrição do encontro de Trump e Lavrov, informou que Trump chamou Comey de "louco", pois este teria pressionado o presidente em função de sua suposta relação com a Rússia. Durante a reunião, Trump teria dito que "foi dado um fim ao problema".

A imprensa também informou que a investigação do FBI das relações de Trump com a Rússia estão mirando um dos conselheiros do presidente.

> > Sputnik