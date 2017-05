Trump e Arábia Saudita planejam acordo bilionário de armas

O governo dos Estados Unidos planeja assinar um acordo de cerca de U$S110 bilhões ao longo de 10 anos para a venda de armas à Arábia Saudita durante a primeira viagem oficial do presidente norte-americano, Donald Trump, ao país.

Segundo revelação feita pelo jornal "New York Times" nesta sexta-feira (19), o acordo tem o aval do genro e conselheiro do republicano, Jared Kushner. O objetivo do plano é criar uma resitência às ameaças enfrentadas no Oriente Médio, assim como garantir os interesses ecônomicos de Trump nos acordos.

Washington tem sido o maior fornecedor de armas e equipamentos militares para Riad nos últimos anos. Diante da possibilidade de novos contratos durante sua visita, Trump também discutirá assuntos como a ameaça proveniente do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), além da participar de uma sessão do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo.

A primeira viagem oficial de Trump a Arábia antecede sua visita a Israel, que acontece no dia 22 de maio, e ao Vaticano, agendada para o próximo dia 24.